СКР: на Алтае пенсионер изнасиловал 8 марта парализованную женщину

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У пожилой женщины возникли осложнения после перенесенного инсульта. Подозреваемый воспользовался этим и совершил преступление, когда все уснули

Пожилого жителя Горно-Алтайска подозревают в изнасиловании парализованной 67-летней женщины. Сейчас пенсионеру предъявили обвинение и заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай в Telegram-канале.

Предварительно, в ночь на 8 марта 63-летний мужчина распивал спиртное в компании знакомых в одном из домов на улице Радужной. Пьяный пенсионер изнасиловал женщину, угрожая ей убийством, когда все уснули, отмечает ” Новости Горного Алтая “.

Сейчас расследование продолжается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве 14-летняя девочка забеременела от 63-летнего мужа своей бабушки. Следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней.

Взято отсюда.

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