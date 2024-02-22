Сладкого мальчишку продают в Барнауле. Речь о котенке

Британского котенка с золотистой шерсткой продают в Барнауле. Объявление разместили на сайте “Авито”.

Сладкий мальчишка-британец.

Продавец заявляет, что родители котика родом из известных питомников.

Малыш ко всему приучен, имеет все прививки по возрасту.

Цена котенка для разведения обговаривается отдельно.

Разведением британской породы продавец занимаемся более 16 лет.

Ранее британского котика Тимурку продавали в Барнауле за полмиллиарда рублей. Продавец отмечает, что Тимурка — настоящая модель и подрабатывает актером. Также четверолапый очень ласковый.

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Взято отсюда

23.02.2024