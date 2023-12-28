Следком Алтайского края начал проверку по факту избиения ребенка в барнаульском детском саду

В соцсетях и СМИ Алтайского края появилась информация о том, что в одном из частных детских садов Барнаула избили ребенка.

Как рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю, пост опубликовала жительница краевой столицы. Она отметила, что её полуторогодовалой дочери причиняют телесные повреждения. Кроме того, в детском учреждении якобы ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей.

В связи с этим следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям руководства дошкольного учреждения на предмет ненадлежащего оказания услуг.

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