Следком ходатайствует о заключении под стражу вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В эти минуты в Индустриальном районном суде ему избирают меру пресечения. Следственный комитет ходатайствует о заключении чиновника под стражу на время следствия. Решение суда станет известно чуть позже. Накануне сотрудники Управления ФСБ по краю задержали Антона Шеломенцева в его квартире. По версии следствия, ещё в 2020 году, когда обвиняемый занимал должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, он через посредника получил 2 миллиона рублей от одного из автобусных перевозчиков. Источники «Вестей» сообщают, что в роли взяткодателя мог выступить известный городской автопредприниматель Олег Бесчастный. Официального подтверждения этой информации нет. Зато сообщается, что изначально Шеломенцев фигурировал в уголовном деле в статусе свидетеля.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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