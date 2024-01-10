Следователи разбираются в причинах вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула

Восточное МСУ на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту авиационного происшествия с воздушным судном, произошедшего 10 января. По предварительным данным, самолет рейсом «Москва – Горно-Алтайск» по техническим причинам был вынужден сесть в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что борт вылетел 10 января из московского аэропорта «Шереметьево» и направлялся в Горно-Алтайск. Впоследствии самолет с выпущенными закрылками совершил посадку в международном аэропорту Барнаула. По сведениям ведомства, пострадавших в инциденте нет.

Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Горно-Алтайска, командир корабля при заходе на посадку доложил, что по технической причине уходит на запасной аэродром. При это ВПП была готова к приему борта, погода была хорошая. Рейс SU1524 выполняла компания «Аэрофлот».

Фото: пресс-служба Восточного МСУ на транспорте

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