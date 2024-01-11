Следователи СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на одном из заводов города Барнаула

Днем 10 января 2024 года на одном из заводов города Барнаула при испытании станка, на который была поставлена новая деталь, произошел ее разрыв.

Часть детали попала в голову 30-летнему слесарю-ремонтнику. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изъята необходимая документация. В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку должностным лицам предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением правил охраны труда и безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Взято отсюда.

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