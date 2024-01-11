Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Следователи СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на одном из заводов города Барнаула

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Следователи СК России по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на одном из заводов города Барнаула

Днем 10 января 2024 года на одном из заводов города Барнаула при испытании станка, на который была поставлена новая деталь, произошел ее разрыв.

Часть детали  попала в голову 30-летнему слесарю-ремонтнику. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изъята необходимая документация. В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку должностным лицам предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением правил охраны труда и безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Болгарии хотят снести памятник “Алеша”, прообразом которого стал уроженец Алтая

12.01.2024

 Интересное

Водопроводные очистные сооружения в Барнауле модернизируют за миллиард рублей

12.01.2024

 Интересное

Физик АлтГУ объяснила, являются ли грозы зимой необычным явлением

12.01.2024

 Интересное

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

12.01.2024

 Интересное

Связь перевозчика Бесчастного с делом Шеломенцева подтвердили несколько источников

12.01.2024

 Интересное

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

12.01.2024

 Интересное

“Я знал “Алешу” лично”. Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

12.01.2024

 Интересное

Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров

12.01.2024

 Интересное

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix