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Следователи СК России по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства получения малолетним ребенком телесных повреждений в частном детском саду города Барнаула

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Следователи СК России по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства получения малолетним ребенком телесных повреждений в частном детском саду города Барнаула

В одной из социальных сетей опубликовано сообщение жительницы города Барнаула о том, что в частном детском саду краевого центра ее полуторогодовалой  дочери причиняют телесные повреждения. По словам женщины в детском учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям руководства дошкольного учреждения на предмет ненадлежащего оказания услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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