Следователи СК России по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства убийства молодого человека в городе Барнауле

Сегодня днем в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова города Барнаула было обнаружено тело 18-летнего молодого человека с ножевыми ранениями.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, трое молодых людей в квартире употребляли наркотические средства, в ходе чего одному из них были причинены множественные ножевые ранения. После этого проживающий в данной квартире 19-летний мужчина с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следователи Следственного комитета проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастности молодого человека к совершению особо тяжкого преступления.

Взято отсюда.

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