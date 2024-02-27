реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Следователи СК России по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства убийства молодого человека в городе Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Следователи СК России по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства убийства молодого человека в городе Барнауле

Сегодня днем в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Матросова города Барнаула было обнаружено тело 18-летнего молодого человека с ножевыми ранениями.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, трое молодых людей в квартире употребляли наркотические средства, в ходе чего одному из них были причинены множественные ножевые ранения. После этого проживающий в данной квартире 19-летний мужчина с ножом в руках выбежал на улицу, где его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следователи Следственного комитета проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастности молодого человека к совершению особо тяжкого преступления.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости республики алтай сегодня свежие ,

горняк22 телеграм
Гинеколог назвала опасные симптомы у беременных, когда надо срочно обратиться к врачу

Гинеколог назвала опасные симптомы у беременных, когда надо срочно обратиться к врачу

Врач Фисюк: при жидких выделениях беременным надо срочно обратиться к врачу Во…

Узнать больше
Экс-игрок ЦСКА Масалитин: трофеи «Зенита» являются заслугой Семака

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: трофеи «Зенита» являются заслугой Семака

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что трофеи петербургского «Зенита»…

Узнать больше
Представитель авиабазы Майнот: инцидент с бомбардировщиком B-52 расследуется

Представитель авиабазы Майнот: инцидент с бомбардировщиком B-52 расследуется

Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота подтвердил РИА Новости, что…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp