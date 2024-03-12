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Следователями СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю города Барнаула в похищении незнакомой женщины

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Следователями СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю города Барнаула в похищении незнакомой женщины

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 38-летнему жителю города Барнаула в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, 27 февраля 2024 года в вечернее время 38-летняя жительница города Барнаула возвращалась с работы домой. По дороге, в районе частного сектора, к ней подошел незнакомый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Приставив нож к телу потерпевшей, он, угрожая причинением насилия, приказал женщине проследовать к его дому. Заведя ее внутрь, он закрыл дверь на щеколду, однако потерпевшая стала оказывать активное сопротивление. Выхватив нож из рук обвиняемого, женщине удалось открыть дверь и забежать в соседний дом, попросив о помощи.

По ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

Взято отсюда.

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