Следователями СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти семейной пары в Романовском районе

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 15 марта 2024 года в Романовской районной больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день его 52-летняя супруга. Предварительной причиной смерти семейной пары могло стать пищевое отравление.

В настоящее время следователями СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств гибели людей, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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