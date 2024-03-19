реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Следователями СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти семейной пары в Романовском районе

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Следователями СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти семейной пары в Романовском районе

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 15 марта 2024 года в Романовской районной больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день его 52-летняя супруга. Предварительной причиной смерти семейной пары могло стать пищевое отравление.

В настоящее время следователями СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств гибели людей, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , лента новостей республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских парков

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских…

В Барнауле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядных организаций…

Тело баскетболиста барнаульского клуба нашли в реке Енисей в Красноярском крае

Тело баскетболиста барнаульского клуба нашли в реке Енисей в Красноярском крае

Он пропал в конце прошлого года. Источник фото: МВД 24…

Доцент АлтГУ стал участником Всероссийской конференции по разработке концепции дисциплины «Журналистика» для непрофильных направлений подготовки

Доцент АлтГУ стал участником Всероссийской конференции по разработке концепции…

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина в рамках проекта…

Юрий Шамков поблагодарил общественных наблюдателей на выборах Президента России

Юрий Шамков поблагодарил общественных наблюдателей на выборах Президента России

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края: «В завершившемся голосовании…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp