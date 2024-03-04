Следователями СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства гибели при пожаре несовершеннолетней девочки

Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, вечером 2 марта 2024 года в селе Ая Алтайского района 45-летний местный житель в своем доме растопил печь, используя горючую смесь, после чего ушел в комнату и лег спать. В результате того, что часть горючей смеси попала на пол, произошло возгорание. Находившиеся дома двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу, сам глава семьи и его 3-летняя дочь погибли при пожаре.

Следователями СК назначены необходимый комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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