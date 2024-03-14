Следователями СК России по Алтайскому краю задержан подозреваемый в покушении на убийство водителя такси в городе Барнауле

Следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Ребрихинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 4 марта 2024 года подозреваемый, находясь в городе Барнауле, заказал автомобиль такси для поездки до станции Ребриха. В ходе движения автомобиля мужчина передумал ехать по первоначальному адресу и попросил водителя отвезти его в другое место. После того, как таксист потребовал рассчитаться, между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом порезал лицо потерпевшего. Довести преступный умысел на убийство ему не удалось, так как водитель оказал активное сопротивление и выбил нож из рук мужчины.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для установление обстоятельств произошедшего.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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