Следственное управление СК России по Алтайскому краю напоминает об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Наркомания – одно из самым страшных явлений в современном обществе. Употребление наркотических и токсических препаратов ведет к моральной деградации личности, является причиной совершения преступлений, физически разрушает организм и может привести к смерти.

В следственном управлении СК России по Алтайскому краю одним из приоритетных направлений деятельности остается качественное и своевременное расследование уголовных дел, а также профилактика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе среди подростков, так как практически все преступления такой категории, расследуемые в ведомстве, совершаются несовершеннолетними.

Результаты анализа материалов уголовных дел показывают, что в большинстве случаев распространение наркотических средств происходит бесконтактным способом посредством информационно-телекоммуникационных систем. Через Интернет происходит вербовка, обучение и инструктаж новых участников преступных групп. И зачастую в преступную деятельность вовлекаются именно подростки. Движимые целью материального обогащения и получения «легких» денег, несовершеннолетние порой соглашаются на предложения наркодилеров, как правило, бесконтактным способом, осуществлять сбыт наркотиков. При этом юные преступники не вдумываются в последствия своих действий, связанных как с наказанием, так и вредом, причиняемого людям от употребления наркотических средств. Подростки надеются, что их методы конспирации при осуществлении преступных действий идеальны, однако они ошибаются. Правоохранительным органам рано или поздно становится известно о таком способе несовершеннолетних «заработать» деньги, что подтверждает практика расследования подобных уголовных дел.

Подростки должны понимать, что преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотических средств, относятся к категориям тяжких и особо тяжких, и наказание законодателем предусмотрено соответствующее. Например, по ч.1 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотиков) предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет. Соответственно последующие части этой же статьи предусматривают наказание более суровое. Например, ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в составе группы лиц либо в значительном размере) – от 8 до 15 лет лишения свободы, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков организованной группой либо в крупном размере) – от 10 до 20 лет лишения свободы.

Работа по противодействию незаконному обороту наркотических средств требует комплексного подхода как со стороны правоохранительных структур, так и всего общества. Современная молодежь имеет глубокие познания в сфере компьютерных технологий, но плохо знает российское антинаркотическое законодательство, считая покупку и продажу ряда психостимулирующих веществ легальной. В этой связи необходимо уделять должное внимание предупреждению и раннему выявлению потребления наркотиков и мотивации наркозависимых на лечение и реабилитацию, профилактике преступности в молодежной среде, формируя у подростков устойчивую нетерпимость к употреблению наркотических средств. Проводить среди молодежи разъяснительную работу и вовлекать их в общественно-полезные мероприятия.

Важная роль в защите детей от наркотиков отводится родителям. Взрослым необходимо уделять максимум внимания своему ребенку, особенно находящемуся в переходном возрасте. Разговоры об опасности наркотиков должны стать неотъемлемой частью воспитания.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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