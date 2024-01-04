Следственное управление СК России по Алтайскому краю обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности

Ежегодно в зимней период, в том числе на новогодние праздники, фиксируются случаи гибели людей при пожарах. В подавляющем большинстве возгорания происходят по причине неосторожного обращения с огнем, нарушений правил эксплуатации электрооборудования, правил пожарной безопасности при отоплении помещений и в результате преступной небрежности или невнимательности. При этом трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания. Каждый факт гибели людей проверяется и расследуется следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.
Необходимо помнить, что дым значительно опаснее пламени, и большинство людей погибает не от огня, а от отравления продуктами горения. При возникновении воспламенения незамедлительно вызывайте пожарных!
Следственное управление особое внимание граждан обращает на необходимость более ответственного подхода к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.
Помните, что при несоблюдении правил пожарной безопасности ваш дом является источником повышенной опасности! Берегите себя и своих детей!
Взято отсюда.
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