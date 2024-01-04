Следственное управление СК России по Алтайскому краю обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности

Ежегодно в зимней период, в том числе на новогодние праздники, фиксируются случаи гибели людей при пожарах. В подавляющем большинстве возгорания происходят по причине неосторожного обращения с огнем, нарушений правил эксплуатации электрооборудования, правил пожарной безопасности при отоплении помещений и в результате преступной небрежности или невнимательности. При этом трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания. Каждый факт гибели людей проверяется и расследуется следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

Необходимо помнить, что дым значительно опаснее пламени, и большинство людей погибает не от огня, а от отравления продуктами горения. При возникновении воспламенения незамедлительно вызывайте пожарных!

Следственное управление особое внимание граждан обращает на необходимость более ответственного подхода к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.

Не оставляйте маленьких детей без присмотра, исключите любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка во время пожара.

Соблюдайте установленные правила пожарной безопасности! В период новогодних праздников особое внимание уделяйте безопасному эксплуатированию электрических гирлянд.

Детям категорически запрещается самостоятельно, без присутствия взрослых, использовать пиротехнические изделия.

Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте им о правилах противопожарной безопасности, сформируйте у детей чувство опасности огня.

Помните, что при несоблюдении правил пожарной безопасности ваш дом является источником повышенной опасности! Берегите себя и своих детей!

Взято отсюда.

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