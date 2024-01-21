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Следственный комитет проверит инцидент в Бийске, где двух детей высадили из автобуса после сбоя на терминале

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Следственный комитет проверит инцидент в Бийске, где двух детей высадили из автобуса после сбоя на терминале

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав малолетних пассажиров автобуса в Бийске. 17 января в соцсетях появилась информация, что двух детей высадили из общественного транспорта из-за проблем с терминалом.

В региональном управлении ведомства по Алтайскому краю начата процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

«Бийский рабочий» связался с участниками инцидента. Выяснилось, что ребята восьми и десяти лет вынуждены были выйти, не проехав и одной остановки, так как кондуктор заявил, что на карте нет денег. После этого дочь позвонила маме, и та проверила баланс – оказалось, что средства на месте. Дети даже зашли в магазин и действительно смогли совершить покупку.

По словам ребенка, в автобусе несовершеннолетним сказали: «Карта заблокирована, выходите». При этом в комментариях очевидцы написали, что женщина не выгоняла детей из общественного транспорта. Глава семьи предположил, что школьники могли испугаться ситуации и растеряться, поэтому сами вышли из транспорта.

Специалисты городской диспетчерской службы подтвердили инцидент.

«Такие ситуации, увы, случаются, дети очень восприимчивые, – объяснили произошедшее в диспетчерской. – И когда им говорят, что что-то не так, они стесняются и выходят. Перевозчику информацию мы довели».

Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.

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Взято отсюда.

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