Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту покушения на контрабанду краснокнижных птиц

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Москвы и 53-летнего гражданина иностранного государства. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные содержание, приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на совершение незаконного перемещения через таможенную границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в 2022 году гражданин иностранного государства, достоверно зная, что в Российской Федерации кречеты занесены в Красную книгу, как особо ценный вид птиц, добыча которых запрещена, а также владея информацией, что они пользуются повышенным спросом в других странах, где используется для соколиной охоты, решил незаконно приобрести несколько особей с целью их дальнейшей контрабанды. К совершению противоправных деяний он привлек двух своих знакомых, один из которых проживал в городе Барнауле. В декабре 2022 года барнаулец договорился с проживающим в Камчатском крае мужчиной о поставке пяти выросших в дикой природе и выловленных им кречетов из отряда хищных соколиных птиц стоимостью более 11 миллиона рублей. Действуя в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками Пограничных управлений ФСБ России, на территорию Барнаула для транспортировки птиц с последующим их вывозом за границу, приехал житель Москвы. Однако довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками. В последующем кречетов передали экологам, и после реабилитации птицы выпущены в естественную среду обитания.

В ходе предварительного следствия уголовное дело в отношении жителя города Барнаула выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от органов следствия. С целью обеспечения приговора суда следователем СК на имущество обвиняемых – денежные средства в сумме более 85 000 долларов наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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