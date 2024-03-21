Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Алтайледтех», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора ООО «Алтайледтех». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, ООО «Алтайледтех» осуществляет деятельность, связанную с оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. В марте 2023 года в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» организация выиграла аукцион на поставку технических средств реабилитации – телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом для обеспечения инвалидов по слуху. Однако при исполнении контракта по поставке техники обвиняемый не указал ее полной спецификации и маркировки, в результате чего 126 гражданам были переданы аппараты, не соответствующие условиям и заявленным техническим требованиям, худших характеристик и меньшей стоимости.

В результате мошеннических действий директором Общества были похищены денежные средства в размере более 1 миллиона 400 тысяч рублей, принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю, оплатившего государственный контракт. Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с Управлением федерального казначейства РФ по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия следователь СК добился полного возмещения обвиняемым суммы похищенных мошенническим путем денежных средств. Кроме того, в обеспечение приговора на имущество обвиняемого следователем регионального Следственного комитета наложен арест на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствием проделана кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

алтай последние новости , горно алтайск свежие новости республики алтай ,