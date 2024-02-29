Смертельное ДТП произошло на трассе в Павловском районе

Погибли двое человек, один пострадал.

Источник фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Утром 29 февраля на 42 км автодороги Барнаул – Павловск – граница с Каззахстаном в Павловском районе столкнулись легковушка и грузовик.

«Водитель-мужчина, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси Кантер» под управлением водителя-мужчины, 1974 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

В результате происшествия водитель и пассажир «Тойоты» погибли. Пассажир-женщина получила телесные травмы.

Начальник полиции Алтайского края генерал-лейтенант Андрей Подолян поставил на контроль проведении проверки по факту данного ДТП.

Взято отсюда.

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