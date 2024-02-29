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Смертельное ДТП произошло сегодня в Павловском районе

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Смертельное ДТП произошло сегодня в Павловском районе

Столкновение случилось утром 29 февраля на 42 км автодороги А-321 «Барнаул – Павловск».

По предварительным данным, 62-летний водитель «Тойота Королла» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Митсубиси Кантер» под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Тойота Королла», еще один пассажир-женщина получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.

Взято отсюда.

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