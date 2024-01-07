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Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

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Смертельное массовое ДТП в Зональном районе произошло во время обгона

Фото: МЧС Алтайского края

Трагическая авария произошла во время обгона. Водитель и одна из пассажиров в обгонявшей машине погибли на месте

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП, произошедшего 7 января на трассе в Зональном районе.

Авария произошла в 12.40 на 322-м км автодороги Р-256 “Чуйский тракт”.

32-летняя водитель Mazda Bongo на обгоне столкнулась с Nissan X-Trail, которым управлял 41-летний мужчина.

Водитель и пассажир автомобиля Mazda Bongo скончались на месте ДТП. В бийскую больницу госпитализировали пассажиров Mazda Bongo (женщину и 5 несовершеннолетних детей), а также водителя и пассажира Nissan X-Trail.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. На место происшествия выехал территориальный прокурор.

Взято отсюда.

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