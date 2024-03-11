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Смертельный пожар произошел в Алтайском крае

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Смертельный пожар произошел в Алтайском крае

Сегодня ночью горел частный жилой дом в селе Полковниково Косихинского района, сообщили в ГУ МЧС по краю. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный дом горел открытым огнем. Спустя 50 минут пожар был локализован на площади около 70 квадратных метров. От огня пострадали вещи, стены и кровля дома. На месте работало 6 единиц техники, 21 человек личного состава.

К сожалению на пожаре погибли 2 человека: мужчина и женщина.

Взято отсюда.

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