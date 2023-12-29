СМИ: 12-летняя девочка умерла во время приема у стоматолога в Санкт-Петербурге

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Причиной смерти мог стать введенный школьнице препарат. Однако точные выводы сможет сделать эксперт после проведения вскрытия

В Санкт-Петербурге 12-летняя школьница 29 декабря умерла на приеме у стоматолога. По предварительным данным, она находилась в сопровождении отца, сообщает ” Вестник России “.

Предполагается, что причиной смерти могла стать негативная реакция организма на введенный девочке обезболивающий препарат. Полиция работает на месте происшествия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Рязани трехлетний мальчик умер после лечения в частной стоматологической клинике. Ребенку стало плохо дома спустя два дня, прибывшая скорая констатировала его смерть.

Взято отсюда.

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