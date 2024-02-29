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СМИ: 17-летний житель Подмосковья умер из-за удара током от заряжающегося телефона

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СМИ: 17-летний житель Подмосковья умер из-за удара током от заряжающегося телефона

Фото: pixabay.com

Девушка подростка рассказала, что трагедия произошла во время их телефонного разговора. На следующее утро тело сына с ожогами обнаружила его мать

В Ногинске Московской области 28 февраля в одной из квартир города нашли тело 17-летнего подростка. У него нашли ожоги в области лица и туловища, сообщает ГСУ СК России по региону.

По данным Telegram-каналов, причиной смерти парня стал мощный удар током от замотанного провода для зарядки iPhone. Утверждается, что вечером 27 февраля он разговаривал со своей девушкой по телефону, одновременно заряжая устройство. Неожиданно парень вскрикнул, и связь с ним оборвалась, передает ” Газета.ru “.

Тело на утром следующего дня обнаружила мать юноши. Ожоги на его теле простирались от уха почти до плеча, а на подушке лежал сгоревший iPhone.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства произошедшего и причину смерти подростка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в квартире жилого дома нашли тело 10-летней девочки в ванной. Она решила принять ванну с сотовым телефоном и поставила его на зарядку, однако в результате смартфон упал в воду.

Взято отсюда.

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