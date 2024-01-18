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СМИ: пожилой москвич изнасиловал парня своей дочери

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СМИ: пожилой москвич изнасиловал парня своей дочери

Фото: pexels.com

По информации СМИ, парень знает свою девушку и ее отца еще со школы. По версии мужчины, он совершил преступление из-за сложных отношений с женой

В Москве 22-летний парень обвинил пожилого отца своей девушки в изнасиловании. По данным СМИ, он написал заявление на 66-летнего мужчину после застолья в гостях у подруги. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел 15 января в квартире на улице Барышиха. Парень пришел в гости к 21-летней подруге, где находился ее отец.

Мужчина решил выпить вместе с кавалером дочери. В итоге застолье закончилось изнасилованием. Молодой человек утверждает, что отец подруги надругался над ним“, – рассказал источник издания.

По предварительной информации, мужчину задержали. Как сообщает MK.ru , мужчина извинился и объяснил, что у него давно не было интимной близости с женой. Полицейские разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 35-летнего мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима за насилие над маленькими дочерями сожительницы. Он совершил преступление в декабре 2022 года, когда матери девочек не было дома.

Взято отсюда.

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