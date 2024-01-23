реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: полковник из Санкт-Петербурга неудачно упал и умер через 12 дней на работе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: полковник из Санкт-Петербурга неудачно упал и умер через 12 дней на работе

Фото: http://www.1rre.ru

По предварительным данным, полковник умер во время проверки. Туда его отправили с подозрением в алкогольном опьянении после того, как увидели его необычное поведение

Полковник полиции из Санкт-Петербурга умер после того, как поскользнулся и ударился головой. У него обнаружили ушиб мозга и перелом костей свода черепа, однако он отказался брать больничный, сообщает MK.ru .

Глава Санкт-Петербургского Витебского линейного отдела МВД на транспорте Вадим Завьялов травмировался у входа в магазин 10 января: полковник ударился головой о кафель. Однако мужчина все равно продолжил посещать работу. Утверждается, что это было связано с предстоящей проверкой, сообщает Baza .

Полковнику стало плохо 22 января на утреннем селекторе. По данным Telegram-каналов, он перестал узнавать коллег и стал заговариваться. Начальство решило, что он пьян и его отправили на проверку. Во время нее Завьялову стало хуже и он скончался.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости республики алтай сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Перенять опыт акул медиарынка России смогут жители Алтайского края

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийска нечаянно убил на охоте подростка

23.01.2024

 Новости Барнаул

Гуманитарку для бойцов СВО нашли на свалке между Донецком и Ростовом

23.01.2024

 Новости Барнаул

Новая операционная открылась в краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле

23.01.2024

 Новости Барнаул

Три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

23.01.2024

 Новости Барнаул

311 пожаров ликвидировали в Алтайском крае с начала года

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске мигрант сбросил свою дочь с балкона пятого этажа

23.01.2024

 Новости Барнаул

❤️ 23 января на Главной сцене Выставки “Россия” зажгут огонь семейного очага «Сердце России», который отправится во все регионы страны.

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки на Павловском тракте

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске