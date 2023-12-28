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СМИ: в Подмосковье силовики предотвратили нападение подростка с оружием на школу

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СМИ: в Подмосковье силовики предотвратили нападение подростка с оружием на школу

Фото: pixabay.com

Сотрудники ФСБ проверили телефон подростка и выяснили, что тот состоял в террористической группировке. Его действия якобы контролировал неизвестный куратор

В Егорьевске Московской области задержали 15-летнего подростка. Предварительно, он планировал нападение с оружием на учащихся школы №5, сообщает Lenta.ru .

Утверждается, что в телефоне школьника нашли переписку с куратором, который давал ему советы по приобретению и хранению оружия. Кроме того, он объяснял, как совершить нападение на учебное заведение.

Возбуждено два уголовных дела по статьям о покушении на расправу несовершеннолетних общеопасным способом и об участии в деятельности террористической организации. Максимальные наказания по этим статьям – 15 и 20 лет лишения свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. Пятеро человек пострадали и двое погибли. Позже выяснилось, что девочка могла принести дробовик в учебное заведение, чтобы расправиться с одноклассницей.

Взято отсюда.

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