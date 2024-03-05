СМИ: украинские спецслужбы пытались устроить экологическую катастрофу под Самарой

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Предварительно, сейчас правоохранители разыскивают двух мужчин, которых заметили на ж/д путях за неделю до ЧП. Они могли заложить СВУ

Украинские спецслужбы могли пытаться подорвать состав с аммиаком в Самарской области, чтобы устроить экологическую катастрофу. Об этом сообщает ” Главный региональный “.

По мосту через Чапаевку, который повредили взрывом накануне, шел состав с завода “Тольяттиазот”. На нескольких участках пути нашли заложенные СВУ.

По данным Telegram-каналов, силовики разыскивают двух мужчин ростом 170-180 см. Их с рюкзаками заметили возле ж/д путей в конце прошлой недели.

Похожий случай уже происходил в Самарской области. 5 июня 2023 года ВСУ совершили теракт на аммиакопроводе “Тольятти – Одесса” в Харьковской области. Мирные жители получили ожоги, им потребовалась медпомощь.

Напомним, что в Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск произошел взрыв 4 марта. В результате оказались повреждены металлоконструкции моста и ограждение.

Взято отсюда.

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