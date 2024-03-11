СМИ: звезда “Уральских пельменей” Соколов устроил разборки с подростками в метро

Фото: Кадр видео из YouTube

Как пишут СМИ, Соколов якобы вступился за девушку, которой подростки сказали что-то оскорбительное. После этого, предположительно, он попытался напасть на парней

Звезда “Уральских пельменей” Дмитрий Соколов повздорил с компанией подростков в екатеринбургском метро. Об этом сообщает ” Рзн.Инфо “.

По данным Telegram-каналов, 58-летний Соколов выпивал в одном из самых популярных заведений города в ночь с 9 на 10 марта. После актер в компании приятеля с алкоголем отправился гулять по Екатеринбургу и в районе станции “Геологическая” вступил в конфликт с подростками.

По словам молодых парней, они просто шли мимо и захотели снять комика на видео. Сам Соколов заявил, что подростки якобы сказали что-то неприятное девушке, после чего он попытался напасть на них.

Ранее сообщалось, звезда сериала “Слово пацана” Никита Кологривый покинул студию передачи телеведущего Александра Гордона “Закрытый показ” в разгар съемок. Перед этим между Гордоном и актером произошла словесная стычка.

Взято отсюда.

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