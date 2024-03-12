Смотри наверх. В Барнауле начинается сезон падения снега и сосулек

Совсем скоро, с наступлением оттепели о себе дадут знать сосульки. Опасные образования из льда норовят оторваться от крыши и упасть на проходящих мимо людей или автомобили. О последствиях рассказал врач-нейрохирург краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Барнаула Павел Бутучел.

Сосульки. снег

Травмы от падения сосулек варьируются от небольшого синяка до таких, которые приводят к мгновенному летальному исходу. Это зависит от размера сосульки, высоты ее падения и места «приземления».

Если травма оказалась ощутимой, будет назначен осмотр нейрохирурга, вместе с этим рентгенография черепа, мультиспиральная компьютерная томография головного мозга – то есть, все что нужно для верификации диагноза и для назначения лечения.

При падении сосульки чаще всего травмируется голова и шея, выступающая амортизатором от полученной энергии. Так же страдает пояс верхних конечностей.

Симптомы серьезной травмы – головные боли, не только в месте приложения силы, но и по всей голове. Диффузная боль может вызывать у пострадавшего рвоту, оглушенность, сонливость, генерализованные судороги, онемения, паралич.

Павел Бутучел предупреждает: если вы стали свидетелем падения сосульки на человека, но у вас нет навыков оказания первой помощи, не стоит заниматься самодеятельностью; самое полезное, что можно сделать, – это вызвать скорую помощь.

Время реабилитации после таких травм может сильно варьироваться. Обычно для легких повреждений, связанных с падением сосульки, выздоровление занимает от нескольких дней до нескольких недель. Однако в случае серьезных повреждений, требующих хирургического вмешательства или длительного лечения, реабилитация растянется на месяцы или даже годы.

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Обращения в больницу с травмами от сосулек в больницу довольно редки, но это не значит, что стоит пренебрегать правилами безопасности. МЧС называет следующие правила, чтобы обезопасить себя весной:

Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволяйик находиться в таких местах детям При наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем. После падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность места. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, немедленно вызовите скорую помощь.

Филипп Докучаев.

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Взято отсюда

12.03.2024