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Снег и потепление до -5 градусов ожидается в Алтайском крае в начале рабочей недели

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Снег и потепление до -5 градусов ожидается в Алтайском крае в начале рабочей недели

Фото: Анна Меньшикова, Толк

Лютые морозы к концу февраля отступают с территории Алтайского края, а на их место приходят метели, осадки и потепление

В Алтайском крае в понедельник, 26 февраля, ожидается потепление до -5 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС .

Так, температура днем в крае составит -5…-10 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Также в некоторых районах синоптики обещают слабые метели. На дорогах гололед. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3–8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Барнауле также прогнозируют небольшой снег. На дорогах скользко. Столбики термометров покажут -7…-9 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Взято отсюда.

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