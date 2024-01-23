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Снег, лед и другие неприятные вещи: куда в Барнауле обращаться, если у вашего двора не чистят

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Публикуем все важные номера телефонов

Снег, лед и другие неприятные вещи: куда в Барнауле обращаться, если у вашего двора не чистят

В Барнауле продолжается испытание зимой: дороги покрыты льдом, а дойти куда-либо пешком — задача повышенной сложности. NGS22.RU разобрался, кто ответственен за уборку снега (и других неприятных вещей), и узнал, к кому обращаться, чтобы в вашем дворе стало чисто.

Кто что чистит?

Уборкой снега и льда на тротуарах и дорогах, которые находятся за пределами дворов, должны заниматься коммунальные службы. Ответственность за чистоту на проезжих частях и пешеходных зонах несет городская администрация. Их пресс-служба, кстати, почти каждый день отчитывается о проделанной работе (хотя горожане продолжают жаловаться на плохую уборку улиц).

А вот со дворов снег должна вывозить управляющая компания. В 2003 году Госстрой утвердил, что за надлежащее состояние придомовой территории отвечает организация, в чьем управлении находится дом.

Кому звонить, если ваша УК ничего не чистит?

В телеграм-канале «Барнаул» опубликовали удобную памятку со всеми номерами телефонов. Но если у вас есть номер ответственного из УК — лучше сразу звонить ему.

Снег, лед и другие неприятные вещи: куда в Барнауле обращаться, если у вашего двора не чистят

Когда погода мешает езде..

На случай, если неблагоприятные погодные условия застали вас в пути, у нас есть еще одна подборка номеров. По ним можно звонить, если на дороге возникли какие-либо проблемы:

  • дежурный ФКУ УпрДор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8 800 222-31-69;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
  • единый номер вызова службы спасения: 112.

Горожане отмечают, что передвигаться пешком по городу стало невозможно. Жительница краевой столицы Анна Александрова написала обращение с просьбой почистить дороги у детского садика — почитать его можно по ссылке.

Взято Источник
24.01.2024

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Снег, лед и другие неприятные вещи: куда в Барнауле обращаться, если у вашего двора не чистят

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