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Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

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Порывистый ветер и дождь с мокрым снегом ожидаются 29 декабря в Алтайском крае, предупредили в региональном Гидрометцентре.

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

Ноябрьская слякоть.

Уже во второй половине дня 29 декабря будет сильный ветер до 13–18 м/с, местами с порывами до 24 м/с. Такая погода продлится до 1 января.

Дождь, переходящий в мокрый снег, совсем не то, что ожидают жители региона под Новый год. Но именно это и будет. Ягодкой на торте будет температура 29 декабря — она поднимется до +6 градусов. В другие дни будет около 0.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет на новогодних каникулах в Алтайском крае.

Взято отсюда
28.12.2023

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