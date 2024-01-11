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Снежные грозы в Алтайском крае. Насколько распространено это явление и почему оно происходит

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Снежные грозы в Алтайском крае. Насколько распространено это явление и почему оно происходит

Жители Алтайского края сильно удивились, столкнувшись с грозой зимой. Молнии были замечены вечером 8 января и в ночь с 10 на 11 января . Свидетели снежной грозы говорят, что сталкиваются с ней впервые в жизни.

Источник фото: подписчица «Катунь 24»

Снежная гроза — метеорологическое явление, при котором вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа. Термин используется в основном в научно-популярной и зарубежной литературе, в профессиональной российской метеорологии такого термина нет, рассказали в АлтГУ.

Подобные явления уже бывали в России и нередко. Первые снежные грозы отмечались в русских летописях XIV и XV веков. В современной истории они наблюдались в Москве в 1995, 2006, 2011, 2015 и 2019 годах.

В декабре 2015 года такое явление впервые в истории наблюдений произошло в Новосибирске, в 2017 году снег с грозой видели в Сочи, в декабре 2021 года в Севастополе во время снегопада молния ударила в многоэтажку. И это не исчерпывающее количество случаев.

Почему происходят снежные грозы, объяснила кандидат физико-математических наук АлтГУ Татьяна Андрухова.

«Обычно подобные грозы возникают на холодных атмосферных фронтах циклонов, где наблюдаются значительные контрасты температуры воздуха в приземном слое и на высоте в несколько километров.

Влажный и относительно тёплый воздух у поверхности Земли начинает подниматься вверх, где сталкивается с холодным воздухом, в результате чего конденсируется влага, образуя облака из мелких капель, которые остаются жидкими даже при очень низких температурах, крошечных кристаллов льда и мелким градом.

Эта смесь в облаке может создать электрический заряд и привести к возникновению молнии».

Взято отсюда.

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