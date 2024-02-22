Узнали, в каких гипермаркетах предпочитают закупаться сибиряки

22 февраля 2024, 10:50156Сохранить в закладки

Где закупиться продуктами и приобрести подарки для близких к праздникам? Можно в суматохе бегать по разным магазинам или найти всё в «Ленте», где вас ждут свежие продукты собственного производства, продукция от ведущих производителей и подарочные наборы для любимых к 23 Февраля и 8 Марта — всё по демократичным ценам. Читайте, как семья из Новосибирска отправилась в «Гипер Ленту» и что она смогла купить на 3 тысячи рублей.

Куда отправиться за продуктами всей семьей?

В выходные семья из Новосибирска запланировала поездку за покупками. Выбор пал на гипермаркет «Лента» — у новосибирцев он на слуху, да и родня делилась впечатлениями о широком ассортименте и высоком качестве товаров. Доверившись мнению личных экспертов, Татьяна, Артур и их сын Тимофей отправились в ближайший к дому гипермаркет на Петухова, 73.

В машине по дороге в «Гипер Ленту» Татьяна пробежалась по списку продуктов: «Мясо, хлеб, сыр, молоко, угощения к праздничному столу, подарки мужу и сынишке к 23 Февраля — вроде ничего не забыла». Глава семьи Артур, сидя за рулем, прикидывал, в какую сумму обойдется поездка в магазин, а маленький Тимофей мечтал о большом плюшевом медведе.

Чем удивила «Гипер Лента»?

«Лента» встретила Татьяну, Артура и маленького Тимофея просторными торговыми залами, чистотой и изобилием товаров на полках и витринах. Внимание супружеской пары сразу привлек стенд с подарками к приближающимся праздникам: наборы косметики, шампуни, гели для душа, автотовары и инструменты.

— Здесь столько всего! Выбери себе что-нибудь — сделаем вид, что это мой подарок к празднику, — улыбнулась мужу Татьяна.

К 23 Февраля и 8 Марта «Лента» собрала варианты подарков с праздничными скидками в каталоге с говорящим названием «Все возможные подарки для любимых». Например, для мужчин в «Гипер Ленте» есть средства для ухода за телом и волосами, наборы инструментов, кружки, гантели, фонарики и термосы, машинки на радиоуправлении и многое другое — со скидкой до 52%*.

Рядом с подарками для мужчин — роскошные розы для представительниц прекрасной половины человечества. Артур вручил любимой жене пышный букет прямо в магазине — не сюрприз, но все-таки приятно.

А маленькому Тимофею приглянулись плюшевые игрушки в соседнем детском отделе. С умоляющим видом мальчик потянул Татьяну за рукав: «Мама, мне тоже нужен подарок к празднику!»

Среди всевозможных зайцев и котят Тимофей отыскал большого белого медведя — кажется, они сразу поладили. Новый друг отправился в продуктовую тележку в качестве подарка для подрастающего защитника Отечества.

Продолжая прогулку по магазину, семья не смогла пройти мимо домашнего текстиля Lux Hotel Line с щедрыми скидками до 50%*. Премиальное постельное белье из страйп-сатина (прямо как в пятизвездочных отелях), ортопедические подушки, махровые полотенца и одеяла — выбор огромный.

Что купить к ужину и на праздничный стол?

Аромат свежего хлеба приманил Татьяну, Артура и Тимофея в отдел выпечки. Хрустящие багеты, пышные батоны и аппетитные слойки выпекают каждые 3 часа прямо здесь — в печи хлебобулочного цеха гипермаркета, и отправляют на прилавки «Ленты» еще горячими.

— Смотри, свежий хлеб всего за 9 рублей! — воскликнула Татьяна, обращаясь к Артуру.

Буханка мягкого дарницкого хлеба (300 г) за 9 рублей 99 копеек и несколько французских багетов отправились в продуктовую тележку семьи.

По соседству с ароматной выпечкой — отдел кулинарии, в котором семья провела добрые 20 минут — так хотелось попробовать всё! К ужину было решено взять пиццу пепперони на тонком тесте — всего за 409 рублей 43 копеек.

Пицца в «Гипер Ленте» выпекается за 10 минут — а пока можно прогуляться по гипермаркету и наполнить корзину прочими продуктами.

Семья долго изучала заманчивую витрину с готовыми блюдами из мяса и рыбы, румяной курочкой, итальянской пастой и разнообразными салатами.

— Что-то я проголодался, — поделился с женой Артур, насмотревшись на аппетитные блюда.

К столу на День защитника Отечества семья взяла золотистую картошку айдахо и классический оливье. Главный праздничный салат обошелся Татьяне и Артуру в 51 рубль 99 копеек (цена за 100 г).

Пироги, кексы, сырники, котлеты, роллы и другие готовые продукты попадают на прилавки под торговой маркой «Лента FRESH», о которых Татьяна прочитала на сайте магазина много положительных отзывов. Покупатели отмечали, что их радует соотношение цены и качества товаров.

Чем дополнить продуктовую тележку?

Чем порадовать мужчин 23 Февраля? Конечно, вкусным мясом! А любимых женщин на 8 Марта? Стейком из красной рыбы! В «Гипер Ленте» представлена свежайшая мясная и рыбная продукция, которую разделывают на собственном производстве — прямо внутри магазина.

В мясном отделе Татьяна и Артур выбрали свинину на кости — 269 рублей 99 копеек за 1 кг.

Семья заглянула и в отдел колбас. Заинтересовали деликатесы и колбасы, представленные здесь (от классической грудинки до свиных ушек) — их производят в колбасном цеху Новосибирска из свежего мяса от фермеров области.

— Папа, я хочу эту колбасу, — сочный карбонад с ярко-зеленым логотипом «Лента FRESH» уж очень приглянулся маленькому Тимофею.

— А сколько она стоит? 73 рубля за 100 граммов? Да запросто! — бережливый Артур обрадовался доступной цене и уложил карбонад в тележку.

Туда же отправились сырная нарезка, длинноплодные огурцы, гречневая крупа от «Ленты», молоко, 2 литра яблочного сока для Тимофея и тортик на десерт. Пора отправляться на кассу и узнать, во сколько обошлись новосибирской семье покупки в «Гипер Ленте».

В какую сумму обошлись покупки?

Артур взглянул на экран терминала и был приятно удивлен суммой, в которую обошлись продукты — 22 товара всего за 3000 рублей с Картой № 1**, которую он предъявил кассиру. По ней во всех магазинах сети действуют специальные низкие цены — получить карту можно совершенно бесплатно в «Ленте» или открыть на сайте.

Стоимость некоторых товаров, купленных семьей из Новосибирска, можно изучить на фото:

Цены на товары действительны на момент публикации по Карте № 1 и могут отличаться по гипермаркетам «Лента».

«Почему так дешево?» — спросят скептики. Секретов нет — просто «Лента» держит низкие цены на значимые товары и позволяет покупателям получать свежие и вкусные продукты, не переплачивая. Приезжайте в ближайший к дому гипермаркет сети и убедитесь в этом сами.

Сеть магазинов «Лента»:

ул. Петухова, 73

lenta.com



* Акция lenta.com/podarky действует с 07.02.2024 по 08.03.2024, акция lenta.com/fishki/hotelline действует с 01.02.2024 по 29.05.2024 в гипермаркетах «Лента» по Карте № 1 при наличии товара. Скидки не суммируются, если на товар действует несколько скидок, то применяется наибольшая. Скидка средняя по сети. Подробности на сайте lenta.com.



** № 1 по числу считающих, что Карта № 1 дает существенную экономию при покупках (опрос покупателей Ленты 2022).



ООО «Лента», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б, ОГРН 1037832048605.

lenta.com

Реклама

Взято Источник

22.02.2024