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Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы – исторический фоторепортаж altapress.ru

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На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и горячих блинчиков. Altapress.ru собрал яркие снимки прошлых лет: от фото, где покоряющих столб щелкают на «раскладушки», до великого и ужасного чучела Коронавируса.

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы - исторический фоторепортаж altapress.ru

Как праздновали Масленицу на Алтае в разные годы.

В эти весенние дни в глазах пестрит от цветных костюмов. Дети и взрослые могут вдоволь подурачиться, поучаствовав в конкурсах и побившись подушками. Как правило, год за годом на площадках программа не меняется – такова традиция.

Однако иногда бывают сюрпризы. Например, в 2017 году в одном из городских парков Масленицу сожгли два факира. Они выдували огонь прямо на чучело.

В 2021-м году один участник конкурса на лучшую Масленицу приготовил для сжигания зеленое чучело Коронавируса.

В Новотырышкино установилась новая традиция – конкурс самого нелепого спуска с горы (так его называют участники). На самом деле жюри оценивают красоту и необычность саней, а также их стремительность и устойчивость. В 2023-м зрители увидели настоящее крушение «поезда», проезд чудесной рыбы-кита, волшебного лебедя, мухоморчика и пожарной машины.

Какая программа ждет гостей фестиваля в Новотырышкино можно прочесть здесь.

Ранее краевед Сергей Ужакин рассказывал, как провожали зиму на площади Свободы в Барнауле в советские годы.

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Взято отсюда
15.03.2024

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Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы – исторический фоторепортаж altapress.ru

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные…

На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и…

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