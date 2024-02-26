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Сообщаетсяо трех погибших в массовом ДТП на алтайской трассе

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Сообщаетсяо трех погибших в массовом ДТП на алтайской трассе

В краевой Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП в Змеиногорском районе.

По предварительным данным, сегодня в 08:30 водитель, управляя автомобилем » Тойота Корона Премио», двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», который двигался во встречном направлении, после чего также произошло столкновение с автомобилем «Тойота Корона Премио», двигавшемся в попутном направлении с «Тойота Камри».

В результате ДТП погибли 3 человека и 3 получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют всё обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные. По данному факту ДТП назначено проведение проверки.

Взято отсюда.

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