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Сообщники из Барнаула предстали перед судом за убийство жителя Новосибирской области

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Сообщники из Барнаула предстали перед судом за убийство жителя Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю

28 сентября 19-летний местный житель вместе с 29-летней знакомой напали на жителя Новосибирской области. Пара разместила в Сети объявление продажи авто, на которое откликнулся житель Новосибирской области.

На назначенном месте 19-летний сообщник ударил несколько раз молотком по голове покупателя. После того как потерпевший потерял сознание, преступники украли у него около 100 тыс. рублей, телефон и сумку с документами.

Прохожие вызвали мужчине скорую помощь, однако спустя несколько часов от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Недалеко от места преступления полицейские нашли молоток вместе с документами потерпевшего, а украденные деньги — в квартире обвиняемого.

Следствие направило уголовное дело в суд, сообщает региональный Следком .

Взято отсюда.

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