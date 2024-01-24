Соседствующую со стройкой старую двухэтажку в Барнауле признали аварийной

В Барнауле межведомственная комиссия по оценке жилых помещений признала аварийным многоквартирный дом по улице Партизанской, 70б, на котором несколько дней назад обнаружили трещины. Об этом проинформировала пресс-служба мэрии. В то же время одна из жительниц дома сообщила «Банкфаксу», что здание действительно разрушается, хотя прежде у нее были сомнения на данный счет.

Соответствующее решение межведомственная комиссия приняла 22 января. Глава администрации Центрального района Максим Сабына и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Андрей Никулин провели выездное совещание с жильцами аварийного дома. Им рассказали о мерах поддержки, которые они могут получить, а также о порядке доступа в квартиры. Максим Сабына отметил, что, согласно заключению специализированной организации, в доме находиться нельзя. Жильцам предложили воспользоваться помещениями в маневренном фонде или же арендовать помещения и получить за это компенсацию.

Вместе с этим комитетом жилищно-коммунального хозяйства Барнаула прорабатывается вопрос о заключении договора со специализированной организацией, которая проведет оценку рыночной стоимости помещений. По результатам этой процедуры собственники получат денежное возмещение за изымаемые квартиры. Расселение дома будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Барнаул — комфортный город» на 2015-2030 годы.

СК определит причины разрушения дома на ул. Партизанской в Барнауле

Взято отсюда.

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