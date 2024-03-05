В понедельник, 4 марта, состоялось 63-е заседание Избирательной комиссии Алтайского края.

В рамках заседания согласована периодичность передачи участковыми избирательными комиссиями в территориальные избирательные комиссии заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.

Решением Крайизбиркома образована Рабочая группа по обеспечению деятельности, связанной с приемом от территориальных избирательных комиссий документов об итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации в 2024 году.

Также принято решение о месте размещения заверенных копий второго экземпляра протокола и сводной таблицы Избирательной комиссии Алтайского края об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.

В ходе заседания единогласно поддержано предложение Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии о присвоении участковой избирательной комиссии №43 статуса именного избирательного участка – имени Дмитрия Петровича Базанова, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении служебного долга.

Взято отсюда.

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