Сотрудники дорожно-патрульной службы оказывают помощь не только на дороге

В селе Топчиха благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции была эвакуирована женщина из горящего дома. Так, 24 февраля экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Игоря Рибзам и лейтенанта полиции Станислава Михайленко, двигаясь по маршруту патрулирования, около 03 часов 24 минут заметили густой дым по улице Свердлова. Полицейские не растерялись, оперативно сообщили об этом в дежурную часть отдела полиции и вызвали сотрудников МЧС. После чего незамедлительно направились к дому, где увидели горящие постройки, пламя от которых уже перекинулось на стену жилого дома.

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Инспекторы попытались разбудить жильцов, но никто не отзывался. Тогда сотрудники самостоятельно открыли двери и зашли внутрь дома, где обнаружили пожилую женщину, которая в этот момент спала. Полицейские разбудили хозяйку и помогли ей покинуть горящий дом.

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На место происшествия подоспели сотрудники МЧС, которые ликвидировали очаг возгорания.

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Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских, удалось спасти человеческую жизнь и имущество от полного уничтожения.

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Оправившись от испуга, пожилая женщина поблагодарила своих спасателей.

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Взято отсюда.

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