Сотрудники краевого УФСБ задержали бийчанина, который спонсировал террористов

В результате оперативно-розыскных действий установлено, что мужчина 2004 года рождения состоял в интернет-сообществе запрещённого в России украинского военизированного объединения.

Злоумышленник вызвался оказать террористам финансовую помощь на приобретение беспилотников и другого военного оборудования. Для этого он, используя личную банковскую карту, приобрёл криптовалюту и затем перевёл её на виртуальный кошелёк запрещенной организации.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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