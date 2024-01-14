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Сотрудников МЧС направили в Поспелихинский район из-за непогоды

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Сотрудников МЧС направили в Поспелихинский район из-за непогоды

14 января в городах и районах Алтайского края наблюдается сильный ветер до 30 метров в секунду. В течение дня возможны снег и метели. Такая же погода ожидается ночью 15 января.

В связи с этим сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю заблаговременно отправили в Поспелихинский район, так как там наиболее высок риск происшествий, связанных с непогодой.

В целом по краю организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Обстановка находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону.

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