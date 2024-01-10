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Совершено нападение на бригаду скорой помощи в Алтайском крае

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Совершено нападение на бригаду скорой помощи в Алтайском крае

6 января в алтайском селе Шебалино местная жительница обратилась в скорую помощь и сообщила о том, что она упала в погреб. Как выяснилось, толкнуть ее мог родственник. Когда медики приехали на вызов, то дебошир напал на женщину-фельдшера.

По словам инсайдера, все произошло между 23:00 и 24:00 6 января.

— Со слов пострадавшей женщины, в погреб ее толкнул брат. Она получила разные телесные повреждения. Предположительно, и пациентка, и ее родственник в этот момент были нетрезвые, — отметил источник.

На вызов приехала 32-летняя фельдшер. Когда она попыталась оказать помощь пострадавшей жительнице, неадекватный мужчина напал и на медика. Фельдшер получила травму ноги.

© КП Барнаул

⚡ Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку по сообщению о применении насилия к фельдшеру скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов, дать оценку исполнению законодательства о здравоохранении.

⚡ Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю по факту нападения на фельдшера скорой помощи проводится проверки. По результатам проверки будет вынесено законное и обоснованное решение

Взято отсюда.

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