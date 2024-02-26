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Совместная пьянка закончилась смертью мужа от руки жены, в которой оказался нож

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Совместная пьянка закончилась смертью мужа от руки жены, в которой оказался нож

Жительница Ельцовского района предстала перед судом по обвинению в умышленном причинении своему супругу тяжкого вреда здоровью, что повлекло его смерть.

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Ельцовского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным следствия, днем 14 декабря 2023 года супруги распивали спиртное у себя дома. В определенный момент между ними возник конфликт на бытовой почве. Женщина, проявив агрессию, взяла нож и нанесла им своему мужу два удара в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Ельцовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Взято отсюда.

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