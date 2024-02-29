Спасатели начали ежедневно проверять места зимней рыбалки и ледовые переправы

В крае стартовал очередной этап профилактической акции «Безопасный лёд».

Спасатели вместе с полицейскими и добровольцами поисково-спасательных групп проверяют озёра и реки. В рейдах задействуют весь технический арсенал – от судна на воздушной подушке, на котором можно добраться до места как по льду, так и по воде, до беспилотников, помогающих увидеть дальше и больше. Рыбаков предупреждают об опасности весеннего льда – на вид крепкий, он не трещит, но это обманчивое впечатление. Вероятность оказаться в воде – высока. Такие рейды в крае проходят ежедневно. Инспекторы посетят до 500 популярных у рыбаков мест и проверят состояние ледовых переправ.

Взято отсюда.

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