Спасатели в Барнауле пришли на помощь женщине, спустившись к ней по веревке с крыши

В Барнауле спасатели получили сообщение о том, что женщине 1946 года рождения стало плохо в своей квартире и открыть дверь самостоятельно она не могла. На место происшествия прибыла дежурная бригада. С помощью альпинистского снаряжения и слесарного инструмента спасатели смогли попасть в квартиру, спустившись с крыши на балкон.

На мягких носилках женщину вынесли из квартиры и передали медикам. Сейчас она находится под наблюдением врачей в одной из краевых больниц.

Взято отсюда.

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