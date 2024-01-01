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Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 января.

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

Главное за день в Алтайском крае.

  • В Барнауле устраняют последствия новогоднего снегопада. В дневную смену 1 января на дорогах работало 93 единицы техники и 118 дорожных рабочих. Они чистили проезжую часть, убирали снег и подметали тротуары.
  • Пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января в Барнауле. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на улице Попова.
  • Бригада «Станции скорой медицинской помощи Бийска» приняла роды у жительницы Зонального района по дороге в больницу. У женщины родился мальчик.
  • До 35 рублей увеличилась цена за проезд на некоторых маршрутах Барнаула. Изменения коснулись пока только нескольких нерегулируемых маршрутов: № 18, 27, 58, 50 и 65.
  • Два легковых автомобиля столкнулись в районе барнаульского поселка 1 января. Пострадало пять человек.

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Взято отсюда
02.01.2024

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