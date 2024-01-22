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Специалисты строительной отрасли и ЖКХ со всей страны встретились на выставке «Россия»

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Специалисты строительной отрасли и ЖКХ со всей страны встретились на выставке «Россия»

В минувшие выходные в Москве на выставке «Россия» прошел День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках мероприятия состоялось заседание коллегии Минстроя России, в котором приняли участие представители бизнеса и крупнейших отраслевых корпораций. На встрече обсудили результаты работы и достижения строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства за последние 20 лет.

Так, за этот период в России введено в эксплуатацию более 200 млн кв. м жилья, построено более 100 тыс. км дорог, реконструировано более 10 тыс. школ и детских садов.

Также на форуме работали несколько дискуссионных площадок, посвященных актуальным вопросам развития отрасли. В частности, обсуждались вопросы реализации строительного потенциала регионов России, развития инфраструктуры и ЖКХ, подготовки молодых специалистов для строительной отрасли.

В зоне культурных проектов Корпорация «Туризм.РФ» представила шесть различных курортов, туристических кластеров и территорий. Один из них — первый за 30 лет всесезонный бальнеологический курорт «Белокуриха горная» в Алтайском крае. Открытие объекта запланировано на 2027 год.

«Белокуриха горная» — это масштабный проект, который включает в себя несколько гостиничных комплексов, акватермальный курорт и спа-отель. Ожидается, что к 2030 году туристический поток на эту площадку превысит 211 тысяч человек.

Ко дню строительства модернизировали экспозиции регионов. Плазменная панель Алтайского края демонстрировала достижения строительного комплекса. На сегодняшний день в строительной отрасли края занято 18 тыс. человек, ее вклад в ВРП составляет 5%.

За последние 16 лет в регионе построено и введено в эксплуатацию более 12 млн квадратных метров жилья. Это на 50% больше, чем построено за предыдущие 16 лет (с 1992 по 2007 годы) – 8 млн квадратных метров.

Алтайский край находится на втором месте в СФО по общей площади жилых помещений, приходящихся на человека. В 2023 году введено 857,1 тыс. кв. м. жилья, что позволило улучшить жилищные условия 57 тыс. семей. Рекордными для алтайских строителей стали 2021 и 2022 гг. В этот период вводилось около миллиона кв. м. жилья ежегодно. По прогнозам специалистов, к 2030 году этот показатель может составить 1 293 тыс. кв. м.

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Взято отсюда.

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