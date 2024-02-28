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Спящих хозяев спасли из горящего дома в барнаульском поселке

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Спящих хозяев спасли из горящего дома в барнаульском поселке

Они сильно надышались дымом.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ночью 28 февраля в барнаульском поселке Восточный загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым огнем, создавалась угроза соседним домам.

Бойцы-газодымозащитники отправились на разведку и обнаружили в охваченном огнем доме двоих женщин и мужчину. Все они на момент происшествия спали, уточняет МЧС . Спасателям удалось вызволить хозяев через окно. К этому моменту они уже сильно надышались продуктами горения и были переданы медикам.

Пожар потушили на площади около 70 кв. м. В тушении были задействованы около 40 человек личного состава и 9 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

Взято отсюда.

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