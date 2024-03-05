реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Сразу несколько ДТП произошло в Первомайском районе

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сразу несколько ДТП произошло в Первомайском районе

Утром 5 марта в Первомайском районе произошло сразу 3 аварии с участием 6 автомобилей.

Это случилось в период с 7:40 до 7:50 на 7 км автодороги «мостовой переход через реку Обь», в сторону Барнаула.

По данным Госавтоинспекции по Алтайскому краю, водитель – мужчина 1986 года рождения, будучи за рулем автомобиля «Жак j7», двигаясь со стороны автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в направлении Барнаула, не справился с управлением и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении иномаркой «Мицубиси Аутлендер» под управлением водителя – мужчины 1956 года рождения.

После этого, произошло столкновение еще одного автомобиля «Мицубиси Аутлендер» под управлением водителя – женщины 1982 года рождения и автомобиля «Тойота Витц» под управлением водителя – женщины 1991 года рождения.

От удара «Мицубиси Аутлендер» столкнулся еще с двумя машинами: «Тойота Спринтер» под управлением водителя – мужчины 1989 года рождения и «Тойота Филдер» под управлением водителя – мужчины 1976 года рождения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Все ДТП были оформлены с материальным ущербом. В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости выпуск алтай ,

горняк22 телеграм

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» построено и отремонтировано более 200 объектов

Их протяженность составила более 304 километров. В 2023 гожу работы…

Узнать больше

Алтайская делегация принимает участие во Всемирном фестивале молодежи

1 марта на федеральной территории «Сириус» (Сочи) стартовал Всемирный фестиваль…

Узнать больше

В Алтайском крае назначены дополнительные рейсы одного из популярных пригородных поездов

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Скорый пригородный поезд №7013/7014 Барнаул – Славгород…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp