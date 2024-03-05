Сразу несколько ДТП произошло в Первомайском районе

Утром 5 марта в Первомайском районе произошло сразу 3 аварии с участием 6 автомобилей.

Это случилось в период с 7:40 до 7:50 на 7 км автодороги «мостовой переход через реку Обь», в сторону Барнаула.

По данным Госавтоинспекции по Алтайскому краю, водитель – мужчина 1986 года рождения, будучи за рулем автомобиля «Жак j7», двигаясь со стороны автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в направлении Барнаула, не справился с управлением и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении иномаркой «Мицубиси Аутлендер» под управлением водителя – мужчины 1956 года рождения.

После этого, произошло столкновение еще одного автомобиля «Мицубиси Аутлендер» под управлением водителя – женщины 1982 года рождения и автомобиля «Тойота Витц» под управлением водителя – женщины 1991 года рождения.

От удара «Мицубиси Аутлендер» столкнулся еще с двумя машинами: «Тойота Спринтер» под управлением водителя – мужчины 1989 года рождения и «Тойота Филдер» под управлением водителя – мужчины 1976 года рождения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Все ДТП были оформлены с материальным ущербом. В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено.

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